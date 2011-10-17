24-летнего мужчину убило током при попытке кражи проводов
08:38, 17 октября 2011Новости регионов
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Хотел сдать в пункт приема...
В селе Веприк Гадячского района Полтавской области 24-летнего мужчину убило электротоком при попытке кражи проводов.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью УМВД Украины в Полтавской области.
Погибший и двое его товарищей (20 и 18 лет) пытались украсть алюминиевую проволоку с электролинии на окраине села, а потом сдать в пункт приема металлолома.
Сотрудники милиции Гадячского райотдела возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 2 ст. 185 (кража, совершенная по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
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