24-летнего мужчину убило током при попытке кражи проводов

В селе Веприк Гадячского района Полтавской области 24-летнего мужчину убило электротоком при попытке кражи проводов.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью УМВД Украины в Полтавской области.

Погибший и двое его товарищей (20 и 18 лет) пытались украсть алюминиевую проволоку с электролинии на окраине села, а потом сдать в пункт приема металлолома.

Сотрудники милиции Гадячского райотдела возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 2 ст. 185 (кража, совершенная по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.