Житель Закарпатья продавал инвалидов за 10 тыс грн

Сотрудники отдела борьбы с киберпреступностью и торговлей людьми УМВД Украины в Ивано-Франковской области задержали 25-летнего жителя соседней Закарпатской области за продажу с целью последующей эксплуатации трех граждан с физическими недостатками.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью управления МВД Украины в Ивано-Франковской области.

Начальник УМВД в Ивано-Франковской области Василий ВАРЦАБА сообщил сегодня на пресс-конференции, что злоумышленник был задержан при получении им 30 тыс. грн. за то, что он передает свои «права» на трех мужчин-инвалидов, которых он до этого использовал как попрошаек, и присваивал «заработанные» ими средства.

Определенное время оперативники милиции документировали преступные действия закарпатца в Ивано-Франковске, пока не получили основательных доказательств его преступной деятельности. Ранее дважды судимый за кражи и незаконное завладение транспортным средством мужчина теперь задержан в порядке статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 статьи 149 Уголовного кодекса Украины (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека, совершенные в отношении нескольких человек). Теперь в суде решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения – взятии под стражу. За преступления этого вида предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

«Между тем милиционеры позаботились о судьбе трех инвалидов: сейчас они находятся на попечении социальных служб», - говорится в сообщении.