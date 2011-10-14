В Луганске главврач требовал от инвалида 11 тыс

В Луганске задержан руководитель медицинского учреждения, который требовал взятку от инвалида в размере 11 тыс. грн., сообщили УНИАН в пресс-службе областного Управления МВД.

Согласно сообщению, руководитель одного из медицинских учреждений попал в поле зрения милиции в ходе оперативных мероприятий. Как выяснили правоохранители, взятку он требовал за срочное оформление документов на выдачу ортопедического оборудования, оценив свои услуги в 11 тыс. грн.

При получении этой суммы подозреваемый был задержан в своем рабочем кабинете.

Все материалы по данному факту были переданы в прокуратуру Луганска, где в отношении руководителя возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 статьи 368 Уголовного дела Украины (получение взятки).