Дети отравились лекарствами и крысиным ядом

В Винницкой области за сутки двое детей (3 и 1 год) госпитализированы в результате употребления медпрепарата и яда для грызунов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба УМЧС в Винницкой области.

13 октября в с. Кинашев 3-летний ребенок употребил препарат «Оскарнутин» и был доставлен матерью в Тульчинскую центральную районную больницу с острым медикаментозным отравлением.

Второй случай произошел в с. Сокиринцы. Там однолетний мальчик наелся яда для грызунов и был госпитализирован в реанимационное отделение детской областной больницы.