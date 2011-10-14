ЗАЗ насмерть сбил школьницу

В Лубнах Полтавской области вчера автомобиль «ЗАЗ» насмерть сбил 13-летнюю школьницу, ученицу 8-го класса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает Отдел по связям с общественностью Полтавского облуправления милиции.

По данным отдела, перебегая проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, девочка попала под колеса автомобиля «Мерседес».

«После столкновения девочку отбросило на полосу встречного движения, где на нее совершил наезд автомобиль ЗАЗ-110307 под управлением 35-летнего мужчины. В результате ДТП ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте происшествия», - сказано в сообщении.