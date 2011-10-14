В Киеве запретят продавать вечером алкоголь и сигареты

На официальном интернет-портале столичной власти обнародован проект решения Киевсовета о запрещении торговли в городе алкогольными и табачными изделиями с 22.00 до 8.00.

Как отмечается в сообщении об обнародовании проекта решения "Об урегулировании вопроса реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива и табачных изделий в городе Киеве", замечания и предложения к нормативному акту принимаются до 29 октября с.г. как в письменном, так и в электронном виде.

Главным разработчиком проекта является председатель депутатской группы «Социальная справедливость» Алла ШЛАПАК.

Проектом предусмотрено запретить реализацию алкогольных напитков, слабоалкогольных напитков, пива, табачных изделий на территории Киева в стационарных объектах торговли и малых архитектурных формах, в заведениях торговли, размещенных в отдельных зданиях; кроме заведений ресторанного хозяйства, в период с 22.00 часов вечера до 08.00 часов утра каждого дня, учитывая выходные дни и праздники.

В свою очередь, исполнительному органу Киевского городского совета - Киевской городской государственной администрации будет поручено в случае выявления фактов нарушения норм этого решения инициировать вопрос перед Региональным управлением департамента контроля над производством и оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий Государственной налоговой администрации Украины в городе Киеве относительно лишения лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками субъекта хозяйствования.

Документ также предусматривает ужесточение контроля над выполнением этого решения со стороны Административной комиссии КГГА.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября 2011 г. депутаты Киевсовета большинством голосов отменили свое решение от 23 декабря 2010 года, которым была запрещена торговля пивом (кроме безалкогольного), алкогольными, слабоалкогольными напитками, винами столовыми и табачными изделиями в киосках. Этим решением запрещалась продажа указанных товаров во временных сооружениях, площадь которых меньше 40 квадратных метров.

Нормативный акт должен был вступить в силу 31 марта 2011 года, однако его действие было приостановлено решением Киевского окружного административного суда.

В сентябре Киевсовет удовлетворил протест заместителя прокурора Киева, в котором указывалось на несоответствии данного запрещения законодательству Украины.

В протесте, в частности, отмечалось, что хозяйственная деятельность по производству и торговле алкогольными и табачными изделиями подлежит лицензированию, в частности, лицензионные условия для осуществления розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями определены действующим законодательством Украины, а именно – установлено, что местом реализации табачных изделий является торговое помещение без ограничения площади, а для алкогольных напитков – помещение с торговой площадью не менее 20 квадратных метров.