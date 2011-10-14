В Голой Пристани 5 человек отравились грибами

В Голой Пристани Херсонской области отравилась грибами бригада работников, госпитализированы 5 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области в районную больницу были госпитализированы в состоянии средней тяжести 50-летняя женщина и двое мужчин (1973 и 1975 годов рождения).

Еще двое мужчин (1974 и 1960 годов рождения) были госпитализированы с аналогичным диагнозом в состоянии средней тяжести в Херсонскую областную клиническую больницу и в больницу Суворовского района областного центра.

Установлено, что все пострадавшие – члены одной рабочей бригады, которая трудилась в Голой Пристани. После трудового дня они ели грибы.

По данному факту проводится расследование.