В Краматорске в трубы с горячей водой попали фекалии

В городе Краматорск Донецкой области во время ремонта по улице Гвардейцев Кантемировцев в трубы с горячей водой попали канализационные стоки.

Как сообщает сайт местной газеты «Восточный проект», главный инженер ООО «Краматорскводоканал» Александр СПИЛЬЧАК заявил, что сотрудники его предприятия сейчас проводят дезинфекцию труб с горячей водой, куда попала вода с фекалиями.

При этом жители близлежащих домов жалуются на то, что уже несколько дней их квартиры отключены от подачи горячей воды.

«Мы проводим дезинфекцию труб, обеззараживаем их. Потом нужно будет взять анализы, чтобы проверить, все ли там чисто. Только после этого тепловики смогут включить горячую воду», - сказал главный инженер.