На Прикарпатье задержан педофил

Милиция Прикарпатья расследует уголовное дело, возбужденное в отношении 30-летнего мужчины по подозрению в совершении преступления, связанного с сексуальным насилием в отношении несовершеннолетней девочки.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Ивано-Франковской области.

По предоставленной информации, 17 сентября этого года на одной из улиц Ивано-Франковска мужчина под надуманным предлогом вступил в разговор с девочкой, 1998 года рождения, и обманным путем завлек ее в заброшенное здание. Применив к потерпевшей физическое и психологическое насилие, злоумышленник удовлетворил свои сексуальные потребности.

По словам начальника УМВД в Ивано-Франковской области Василия ВАРЦАБЫ, через сутки после получения информации об этом преступлении милиция задержала подозреваемого. Следствие имеет доказательную базу, которая подтверждает причастность именно этого лица к совершению преступления насильственного характера.

В то же время милиция имеет также обстоятельные основания подозревать этого 30-летнего жителя одного из сел Надвирянского района в совершении попытки изнасилования другой девочки. Этот факт был зарегистрирован в прошлом году. В.ВАРЦАБА сообщил, что работники милиции провели огромный объем оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности с девиантным поведением.

В настоящее время этот мужчина находится под стражей и привлекается к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч.4 статьи 152 (изнасилование несовершеннолетней, санкция статьи – лишение свободы на срок от 8 до 15 лет) и ч.3. статьи 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественном способом в отношении несовершеннолетней, санкция – лишение свободы на срок от 8 до 12 лет) Уголовного кодекса Украины.