Львовщина: перевернулась фура с токсичным веществом, водитель погиб

На международной трассе Киев-Чоп в селе Дидилов Камянка-Бугского района Львовской области перевернулась фура, перевозившая высокотоксичное вещество.

Как сообщила УНИАН депутат Львовского областного совета, председатель комиссии по экологии, природным ресурсам и рекреации Ирина СЕХ, авария произошла около 21.00 13 октября.

«Грузовик почти въехал в жилой дом, сбил электроопору и перевернулся. Вследствие этого из фуры высыпалось токсичное вещество, по данным специалистов – высокотоксичный мононитрохлорбензол, который относится к первому классу опасности. Водитель грузовика погиб на месте происшествия», - сказала И.СЕХ.

По словам депутата, «в Львовской области произошла авария, которую можно сравнить по последствиям с аварией в Ожидове».

«Фура перевозила высокотоксичные вещества с нарушениями, без соблюдения необходимых требований при перевозке опасных грузов. Последствия аварии могут представлять опасность для населения. По первым признакам мы можем говорить по меньшей мере об эвакуации людей», - подчеркнула И.СЕХ.

Она также отметила, что начальник Государственного управления охраны окружающей природной среды в Львовской области Мирослав ХОМЯК сообщил ей о том, что «на место происшествия выехали работники МЧС и комиссия по министерству».

В комментарии УНИАН начальник пресс-центра ГУ МЧС в Львовской области Павел ВАСИЛЕНКО подтвердил, что в селе Дидилов грузовой автомобиль попал в аварию, однако, по его словам, «утечки жидкости нет. Ощущается резкий запах. На месте происшествия работают специалисты МЧС».

Как сообщал УНИАН, в июле 2007 года в Буском районе Львовской области на железнодорожном перегоне Красне-Броды возле станции Ожидов произошла авария грузового железнодорожного состава. В результате аварии сошли с колеи 15 цистерн с желтым фосфором, 6 из которых загорелись.

Во время ликвидации пожара образовалось облако из продуктов горения. В зону поражения попали 14 населенных пунктов Буского района и отдельные территории Радеховского и Бродовского районов области.