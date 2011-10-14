У гостей, отравившихся на свадьбе, - сальмонеллез

У четырех жителей Нежина, отравившихся на праздновании свадьбы в кафе, обнаружен сальмонеллез.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, Нежинская городская санэпидемстанция провела проверку санитарного состояния кафе "Золотой ключик" и медицинское обследование работников. Очаг инфекционной болезни не выявлен.

По информации представителей кафе, подавляющее большинство мясных, рыбных блюд и алкогольных напитков, которые подавались к столу гостям, было приготовлено заказчиками свадьбы. Всего свадьбу праздновали 50 человек.

Как сообщалось, в инфекционное отделение Нежинской центральной городской больницы на протяжении 10-12 октября было госпитализировано 9 местных жителей, отмечавших свадьбу в кафе "Золотой ключик".