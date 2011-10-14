В Луганске возбуждено дело из-за смерти младенца

Прокуратура Луганска возбудила уголовное дело против троих сотрудников Луганской областной детской клинической больницы из-за смерти полугодовалого ребенка.

Об этом УНИАН сообщил помощник прокурора Луганска Александр КОЛЕСНИК.

По его словам, согласно итогам проведенной общенадзороной прокурорской проверки, которая состоялась в рамках изучения статистики детской смертности в Луганске, смерть ребенка наступила вследствие некачественного лечения и ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей тремя должностными лицами отделения патологии новорожденных ЛОДКБ.

«Ребенок 2011 года рождения был госпитализирован в отделение патологии новорожденных областной детской клинической больницы 12 июня этого года с диагнозом ОРВИ: острый бронхит, обструктивный синдром, правосторонняя пневмония.

17 июня пациента перевели в отделение интенсивной терапии, но уже 27 числа этого месяца его вернули обратно в стабильно тяжелом состоянии. 6 июля дежурный врач констатировал остановку самостоятельного дыхания, единичные сердечные сокращения, акроцианоз, отсутствие пульса на периферических сосудах. В этот же день ребенок умер», - сообщил А.КОЛЕСНИК.

Он отметил, что лечащим врачом полугодовалого ребенка был заведующий отделением патологии новорожденных. По результатам выводов судебно-медицинского исследования, лечение ребенка в отделении патологии новорожденных проводилось не в профильном отделении и не в полном объеме, что привело к летальному исходу.

По результатам проведенной проверки по факту служебной халатности со стороны должностных лиц отделения патологии новорожденных ЛОДКБ, повлекшее смерть малолетнего пациента, прокуратурой Луганска возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного Кодекса Украины.

По информации А.КОЛЕСНИКА, заведующий отделением патологии новорожденных ЛОДКБ был уволен за нарушение должностных инструкций и приказов Минздрава. Остальные два медицинских работника продолжают исполнять свои обязанности.

Проводится досудебное следствие.