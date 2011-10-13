В Луганске милиция не хотела возбуждать дело против педофилов

Прокуратура Луганска возбудила уголовное дело против двоих мужчин по подозрению в педофилии.

Об этом УНИАН сообщила сотрудник пресс-службы прокуратуры Луганской области Лилия МАКСИМЕНКО.

По ее словам, два подозреваемых незаконно лишили свободы и изнасиловали двоих несовершеннолетних. В милицию обратились родители детей, которые указали о преступлении.

«Данное преступление мужчины, как объяснили малолетние, совершали в отношении них уже неоднократно. Однако, несмотря на обстоятельства, работники милиции отказали в возбуждении уголовного дела», - сказала Л.МАКСИМЕНКО.

По ее словам, прокуратура Луганска в порядке надзора изучила законность принятого милицией решения и установила, что оно принято незаконно.

Л.МАКСИМЕНКО отметила, что после выяснения всех обстоятельств прокуратурой Луганска постановление милиции об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено.

В сентябре прокуратура возбудила уголовное дело в отношении двоих подозреваемых по признакам преступления, предусмотренного ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы) и ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом). Дело для проведения досудебного расследования направлено в следственные органы внутренних дел.

За ненадлежащее отношение к своим служебным обязанностям в отношении сотрудников милиции прокуратурой Луганска приняты меры прокурорского реагирования.