В Полтавской области три человека отравились грибами

В Миргороде Полтавской области три человека отравились грибами.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Управления МЧС Украины в Полтавской области.

По данным центра, вчера в Миргородскую больницу обратилось три человека в возрасте 51, 46 и 23 года с болями в желудке и плохим самочувствием, которые накануне употребляли грибы.

В результате обследования был установлен диагноз – «острое отравление грибами».

Пострадавшие направлены в реанимационное отделение Миргородской ЦРБ. Все они находятся в тяжелом состоянии.