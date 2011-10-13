В Полтавской области три человека отравились грибами
13:38, 13 октября 2011Новости регионов
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Все в тяжелом состоянии
В Миргороде Полтавской области три человека отравились грибами.
Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Управления МЧС Украины в Полтавской области.
По данным центра, вчера в Миргородскую больницу обратилось три человека в возрасте 51, 46 и 23 года с болями в желудке и плохим самочувствием, которые накануне употребляли грибы.
В результате обследования был установлен диагноз – «острое отравление грибами».
Пострадавшие направлены в реанимационное отделение Миргородской ЦРБ. Все они находятся в тяжелом состоянии.
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