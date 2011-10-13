В Полтавской области перенесли осенние каникулы

В Полтавской области для экономии средств на отопление осенние школьные каникулы перенесены с 31 октября - 6 ноября на 17-28 октября.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении науки и образования Полтавской областной государственной администрации.

По их данным, области не хватает около 30 млн. грн. на энергоносители для отрасли образования, так как бюджетные средства закладывались по ценам на газ до подорожания.

«Каникулы перенесли на ранний срок и продлили на неделю для экономии средств», - сказали в ОГА.

Как сообщалось, ранее Полтава переносила весенние каникулы с 21-27 марта на 4-10 апреля для экономии средств на отопление.