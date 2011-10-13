Тернопольщина: заведующая детсада забирала себе деньги на питание детей

В Густинском районе Тернопольской области разоблачена заведующая детского садика, которая присваивала средства, предоставленные родителями на питание детей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, ежегодно на родительском собрании в детсадике принималось решение об установлении доплаты родителей на питание детей с расчета 1 грн. на 1 ребенка в день, а решением сессии сельсовета от сентября 2010 года утверждена родительская плата в размере 2 грн. в день.

Установлено, что на протяжении 2008 года заведующая детсада получила от родителей 6 тыс. 51 грн. доплаты на питание, из которых внесла на счет спецфонда только 652 грн., а остальные – присвоила. На протяжении 2009 года родители сдали 4 тыс. 949 грн., из которых на счет спецфонда попала только половина суммы.

Всего за период с июня 2008 по август 2011 года заведующая детсада присвоила почти 19 тыс. грн.

В отношении нее прокурор Гусятинского района возбудил уголовное дело по ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение чужого имущества).