В Винницкой области бешеный кот поцарапал двух мужчин

В селе Кинашев Тульчинского района Винницкой области бешеный кот поцарапал двух человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МЧС в Винницкой области.

В частности, как указывается в сообщении, бродячий кот забежал на территорию домохозяйства 25-летнего гражданина, и поцарапал владельца дома. Позже кот забежал в домохозяйство 38-летнего гражданина, и также поцарапал ему ноги. После этого пострадавший мужчина убил животное, и обратился в управление ветеринарной медицины.

Тушка кота была направлена на экспертизу, результатом которой стало заключение о заболевании бешенством.

Теперь работники управления ветеринарной медицины в Тульчинском районе проводят профилактические прививки домашних животных и птицы в указанных домохозяйствах; профилактические прививки бродячих животных с. Кинашев.

Пострадавшие находятся дома и проходят соответствующий курс прививок.