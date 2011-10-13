В центре Харькове ночью произошел взрыв

В Харькове сегодня около 2 часов ночи произошел взрыв в центре города, возле одного из киосков на перекрестке ул. Рымарской и Бурсацкого спуска.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины.

В результате взрыва сработала сигнализация в киоске. Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, обнаружила повреждение стекла киоска и установленной рядом урны. Во время осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты остатки пластикового контейнера серого цвета, а также фрагменты металлических гвоздей разной длины и диаметра.

Согласно предварительному заключению эксперта, сила взрыва составила в тротиловом эквиваленте до 100 г. Пострадавших в результате взрыва нет, материальный ущерб незначительный.

Сейчас по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.