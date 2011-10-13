В Каховском водохранилище утонули двое рыбаков
10:50, 13 октября 2011Новости регионов
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Перевернувшись на лодке
В Каховском водохранилище в Херсонской области утонули двое рыбаков, перевернувшись на лодке.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, несчастный случай произошел вчера, 12 октября, около 19.00 в Великолепетихском районе в акватории Каховского водохранилища.
Погибшие - жители села Малая Лепетиха, 1941 и 1948 годов рождения,.
В результате проведенных поисковых мероприятий тело 70-летнего рыбака было найдено и отправлено на судмедэкспертизу, тело второго 63-летнего рыбака пока не найдено.
На сегодня для поисков пропавшего рыбака запланироовано привлечение водолазной группы облуправления МНС.
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