В Каховском водохранилище утонули двое рыбаков

В Каховском водохранилище в Херсонской области утонули двое рыбаков, перевернувшись на лодке.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, несчастный случай произошел вчера, 12 октября, около 19.00 в Великолепетихском районе в акватории Каховского водохранилища.

Погибшие - жители села Малая Лепетиха, 1941 и 1948 годов рождения,.

В результате проведенных поисковых мероприятий тело 70-летнего рыбака было найдено и отправлено на судмедэкспертизу, тело второго 63-летнего рыбака пока не найдено.

На сегодня для поисков пропавшего рыбака запланироовано привлечение водолазной группы облуправления МНС.