Харьковщина: на газовой скважине произошел выброс газа

В Харьковской области на одной из газовых скважин произошла авария с выбросом газа.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Харьковской области, авария произошла 11 октября в 5.20 на одной из газовых скважин, которая расположена на расстоянии около 8 км от села Староверовка Нововодолажского района.

К ликвидации аварии были привлечены бригады ГП «Военизированная аварийно-спасательная (газоспасательная) служба «ЛИКВО», а также 6 единиц техники (2 автоцистерны, 2 пожарно-насосных станции, 2 рукавных автомобиля) и 35 бойцов личного состава МЧС.

В 16.45 авария была ликвидирована. На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Харьковской области.