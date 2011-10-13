Ривненщина: с пищевым отравлением госпитализировали 39 лиц

В Ривненской области, в пгт Млынив и г. Дубно, количество госпитализированных с пищевым отравлением возросло до 39 лиц, из них 7 детей до 14 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Управления МЧС в Ривненской области.

Ранее сообщалось о 32 больных.

Потерпевшие 9 октября праздновали День Благодарения в пгт Млынив в доме молитвы. В праздновании принимали участие около 250 человек.

Больным оказывается медицинская помощь. Проводятся противоэпидемические мероприятия.