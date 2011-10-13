Ривненщина: с пищевым отравлением госпитализировали 39 лиц
09:58, 13 октября 2011Новости регионов
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Праздновали День Благодарения
В Ривненской области, в пгт Млынив и г. Дубно, количество госпитализированных с пищевым отравлением возросло до 39 лиц, из них 7 детей до 14 лет.
Об этом сообщает пресс-служба Управления МЧС в Ривненской области.
Ранее сообщалось о 32 больных.
Потерпевшие 9 октября праздновали День Благодарения в пгт Млынив в доме молитвы. В праздновании принимали участие около 250 человек.
Больным оказывается медицинская помощь. Проводятся противоэпидемические мероприятия.
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