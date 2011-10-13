На Полтавщине иномарка столкнулась с поездом
08:40, 13 октября 2011Новости регионов
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Пострадали водитель и пассажиры
В Полтавской области пострадали водитель и двое пассажиров иномарки, столкнувшейся с поездом.
Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Управления МЧС Украины в Полтавской области, дорожно-транспортное происшествие произошло минувшей ночью в селе Давыдовка Пирятинского района на переезде Грабаровка – Пирятин.
Автомобиль Geely столкнулся с товарным поездом сообщением Пирятин - Прилуки.
Пострадавшие с травмами различной тяжести были госпитализированы в Пирятинскую ЦРБ.
По предварительным данным, водитель автомобиля заснул за рулем.
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