На Полтавщине иномарка столкнулась с поездом

В Полтавской области пострадали водитель и двое пассажиров иномарки, столкнувшейся с поездом.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Управления МЧС Украины в Полтавской области, дорожно-транспортное происшествие произошло минувшей ночью в селе Давыдовка Пирятинского района на переезде Грабаровка – Пирятин.

Автомобиль Geely столкнулся с товарным поездом сообщением Пирятин - Прилуки.

Пострадавшие с травмами различной тяжести были госпитализированы в Пирятинскую ЦРБ.

По предварительным данным, водитель автомобиля заснул за рулем.