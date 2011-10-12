В Сарнах отсрочили обезвреживание авиабомбы

Специалисты МЧС Ривненской области, которые работают сегодня в городе Сарны над обезвреживанием 250-килограммовой немецкой авиабомбы, которая пролежала в земле в центре города со времен Второй мировой войны, решили отсрочить ее уничтожение.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник центра пропаганды Управления МЧС в Ривненской области Николай ПРОКОПЧУК, связано это с дополнительными мерами безопасности.

Решено углубить котлован, в котором состоится подрыв. Для этого туда уже вылито две автоцистерны воды, что, как утверждают специалисты, будет способствовать проседанию почвы. Кроме того, делаются дополнительные газоотводные каналы из котлована.

Ориентировочно бомбу обезвредят сегодня вечером.

Как сообщал УНИАН, в Сарнах уже проведена эвакуация жителей центральной части города, чтобы взорвать на месте находки 250-килограммовую бомбу.