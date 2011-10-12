Губернатору Хмельниччины нужны стредства на достройку больницы

Глава Хмельницкой облгосадминистрации Василий ЯДУХА сообщил, что будет просить завтра у Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА выделить средства на капитальный ремонт дорог государственного значения и достройку корпуса областной детской больницы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯДУХА заявил сегодня на брифинге.

“В первую очередь, меня волнует состояние дорог государственного значения М12 (Стрый-Тернополь-Винница-Кировоград-Знаменка общей протяжностью 746,7 км – УНИАН) и Н-03 (Житомир-Черновцы общей протяжностью 325,3 км - УНИАН). Сорок лет не выделялись средства на капитальный ремонт этих дорог. Проводился только текущий поверхностный ремонт дорожного полотна”, - отметил руководитель области.

По его словам, также области очень необходимы 200 млн. грн. на достройку корпуса Хмельницкой областной детской больницы, который отвечал бы современным требованиям.

Как сообщал УНИАН, завтра, 13 октября, Хмельницкую область с рабочей поездкой посетит Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ. Планируется, что глава государства побывает в Каменец-Подольском на ОАО “Подольский цемент”, где состоится запуск новой линии. Также он посетит Национальный историко-архитектурный заповедник в Каменец-Подольском.