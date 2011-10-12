На шахте в Луганской области внезапно умер главный геолог

В городе Кировск Луганской области на шахте ООО «Донбассугольинвест» на рабочем месте под землей внезапно умер главный геолог 1953 года рождения.

Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, вчера во время продвижения по разведочно-наклонному стволу шахты геолог почувствовал себя плохо и потерял сознание. Находившиеся рядом горняки оказывали ему первую помощь, но тщетно. Прибывшая бригада реанимационно-противошоковой группы констатировала смерть.

В настоящее время причину смерти устанавливает судебно-медицинская экспертиза, заключено в сообщении.