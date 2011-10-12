В Киеве заработает “воздушная” медицинская помощь?

В Киевской городской государственной администрации не исключают, что “воздушная” медицинская помощь заработает в столице к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом начальник Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Виталий ПШЕНИЧНЫЙ сообщил в комментарии муниципальной газете “Хрещатик” (№149 (3974)) по поводу решения городских властей, которым определены 16 земельных участков для обустройства вертолетных площадок.

"Действительно, киевская община пока не имеет своего вертолета. Нам в прошлом году пришлось продать вертолет К-26 — ему было уже 27 лет! Зато мы подали заявку в бюджет города на 2012 год на покупку нового вертолета”, — сказал В.ПШЕНИЧНЫЙ.

В то же время, по его словам, два вертолета класса "А" имеет в Киеве Министерство чрезвычайных ситуаций Украины.

“Думаю, они смогут в случае необходимости нам помочь. А в будущем столичные спасатели и медики будут пользоваться вертолетным сообщением. У нас есть все шансы сделать это к Евро-2012, и такие тенденции диктует время", - отметил В.ПШЕНИЧНЫЙ.

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжению КГГА от 5 октября вертолетные площадки в городе планируют обустроить на просп. Бажана, 12а, возле клиники «Борис»; на Харьковском шоссе, 121; возле Киевской городской больницы (КГБ) № 1; возле Международного выставочного центра на Броварском просп., 15; возле Киевской детской больницы № 2 на ул. Алишера Навои, 3; на ул. Богатырской, 30, возле больницы № 1; на ул. Кондратюка, 8, возле КГБ № 8; на ул. Шелковичной, 39/1, возле центральной больницы (Александровской); на Спортивной площади, 1, возле НСК “Олимпийский”; на ул. Подвысоцкого, 4А, возле КГБ № 12; на ул. Мостицкой, 11; на ул. Котельникова, 95, возле КГБ № 7; возле КГБ № 6 на просп. Комарова, 3; возле стадиона “Старт” на ул. Шелуденко, 26-28/4; возле КГБ № 4 на ул. Соломенской, 17; возле Киевской областной больницы на ул. Баггоутовской, 1 и возле Киевской городской детской инфекционной больницы на ул. Дегтяревской, 23. В целом 16 мест для посадок.