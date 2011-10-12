В Тернопольской области в результате пожара погибла 24-летняя мать и ее 2-летний ребенок.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного Управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, трагедия произошла вчера в селе Язловец Бучацкого района.

По данным спасателей, женщина, пытаясь разжечь печь летней кухни, воспользовалась бензином. Тот неожиданно вспыхнул, после чего загорелось и остальное горючее, которое было в емкости. Пламя мгновенно охватило помещение, загорелась мебель, пол, вещи домашнего обихода.

По предположению работников МЧС, женщина с ребенком оказались в огненной ловушке, поскольку путь к выходу был полностью перекрыт. Следовательно, убегая от огня, они спрятались в пристройке к летней кухне рядом с очагом пожара. Очевидно, женщина пыталась выбить пластиковое окно, которое отделяло их от спасения, но ее усилия оказались тщетными.

О трагедии сообщил сосед погибшей.

Предварительная причина гибели матери и ребенка – отравление продуктами горения.

По данному факту проводится расследование. На месте происшествия работает оперативная группа областного УМЧС.