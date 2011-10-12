В Ривненской области - массовое пищевое отравление

В Ривненской области с признаками пищевого отравления госпитализированы 32 человека.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 11 октября в инфекционные отделения Млиновской и Дубенской центральных районных больниц с признаками пищевого отравления госпитализированы 32 человека, в том числе восемь детей (в Млиновскую райбольницу госпитализированы 26 человек, из них 6 детей и Дубенскую ЦРБ – шесть человек, из них двое детей), которые 9 октября в пгт. Млинов в доме молитвы праздновали день благодарения и употребляли блюда домашнего приготовления. Всего в праздновании приняли участие около 250 человек.

По состоянию на 7.00 12 октября госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести. Специалистами СЭС осуществляется комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания – устанавливается.