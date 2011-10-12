На Донетчине сэкономят на школьниках

В г. Краматорск Донецкой области с целью экономии средств городского бюджета осенние каникулы в школах могут начаться раньше срока.

Об этом сообщает местный сайт «Новости Краматорска» со ссылкой на заместителя Краматорского городского председателя Марину КАРАВАН.

Согласно сообщению, заместитель мэра предупредила теплоснабжающие организации города, что включать отопление в учебных учреждениях нужно будет только по заявке.

Возможно, каникулы в Краматорске начнутся с 15-го октября, а тепло в школьных классах будет запущено с 1-го ноября, и такая мера существенно экономит средства. Поэтому сейчас решается вопрос о точных датах каникул, отмечается в сообщении.

Не в утвержденный срок, 15-го октября, а по заявкам, к отоплению будут подключены, кроме школ, и другие бюджетные организации Краматорска - объекты системы здравоохранения и культуры.

Как сообщалось, осенние каникули в школах должны быть с 24-го по 30 октября 2011 року.