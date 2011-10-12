ВАЗ врезался в Фольксваген: один погибший, трое пострадавших
09:54, 12 октября 2011Новости регионов
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Сообщают в МЧС
В Черниговской области в результате столкновения автомобилей один человек погиб и три человека травмированы.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на 54-ом километре автодороги Хреновка-Щорс-Березная в Щорском районе. Водитель автомобиля ВАЗ-21110 выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen.
В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ (1975 года рождения) от полученных травм скончался на месте аварии. Трое пассажиров автомобиля Volkswagen получили телесные повреждения и были доставлены в Щорскую центральную районную больницу.
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