Черниговщина: родители утопили в колодце своих детей

В Черниговской области за убийство двух детей возбуждено уголовное дело против их родителей.

Как сообщили УНИАН в Отделе общественных связей УМВД в области, в милицию поступило сообщение от жительницы Носовки об исчезновении двух детей (4 и 2 лет).

По указанию начальника УМВД Украины в Черниговской области генерал-майора милиции Александра МИХАЙЛИКА для поиска детей по тревоге был поднят личный состав Носовского райотдела внутренних дел, ориентированы соседние отделы милиции, линейные отделы милиции на железнодорожных станциях и общественность.

Как выяснилось, родители воспитанием детей не занимались, злоупотребляли алкоголем, официально нигде не работали, а в доме были антисанитарные условия. По словам А.МИХАЙЛИКА, именно эта информация и вынудила правоохранителей проверить версию, что к исчезновению детей могут быть причастны сами родители. В результате, тела детей были обнаружены в колодце под досками и колодами.

По словам супругов, в один из дней они выпивали, поссорились и бросили детей в колодец.

Против супругов возбуждено уголовное дело по пп. 1, 2 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух или больше лиц и умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по предварительному сговору группой лиц).