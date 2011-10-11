Житель Умани получил в посылке из США 400 г марихуаны

Почти 400 г марихуаны обнаружили сотрудники СБУ в Черкасской области в посылке, которую получил из США 38-летний житель Умани.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСБУ в Черкасской области, мужчина во время получения почтового экспресс-отправления был задержан.

Во время осмотра посылки было обнаружено измельченное вещество растительного происхождения, которое было скрыто в сувенирной свече.

В отношении злоумышленника Управлением СБУ в Черкасской области возбуждено уголовное дело по факту контрабандного перемещения по предварительному сговору с неустановленными лицами через таможенную границу Украины, путем укрывательства от таможенного контроля особо опасного наркотического средства (ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины).