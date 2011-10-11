Двое малышей ушли из дома - не «хотят жить, как родители»

Вчера в Днепропетровске более 200 работников милиции в течение дня искали 5-летнего мальчика и его 4-летнюю сестру, которые утром ушли из дома в неизвестном направлении.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.

После получения сообщения от матери исчезнувших детей работники органов внутренних дел с привлечением военнослужащих Внутренних войск МВД срочно начали искать малышей.

Как выяснилось, дети весь день блуждали по городу, и в 19.30 были замечены сотрудниками патрульной службы милиции возле одной из больниц города. Малыши замерзли, поскольку были легко одеты и очень проголодались.

Дети объяснили, что убежали из дома, потому что «не хотят жить так, как их родители». Они, мол, голодают, едят лишь лапшу, дома грязно. Правоохранители установили, что отец детей был неоднократно осужден. Мать, по словам детей, часто их бьет, оставляет одних без присмотра дома.

Сейчас малыши находятся в одном из приютов Днепропетровска, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Милиция решает вопрос о привлечении матери к административной ответственности по ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях (совершение насилия в семье или невыполнение защитного предписания), а также по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, которые их заменяют, обязанностей по воспитанию детей).