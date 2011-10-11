Харьковщина: при пожаре в доме погибли двое людей
15:28, 11 октября 2011Новости регионов
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1978 и 1979 года рождения...
В селе Бабаи Харьковской области в результате пожара в частном доме погибли двое людей.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС в Харьковской области, подразделения МЧС на этот случай не вызывались. На месте пожара было обнаружено тело внука хозяйки дома, 1978 года рождения, и его сожительницы, 1979 года рождения. Причина пожара устанавливается.
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