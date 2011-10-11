Харьковщина: при пожаре в доме погибли двое людей

В селе Бабаи Харьковской области в результате пожара в частном доме погибли двое людей.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС в Харьковской области, подразделения МЧС на этот случай не вызывались. На месте пожара было обнаружено тело внука хозяйки дома, 1978 года рождения, и его сожительницы, 1979 года рождения. Причина пожара устанавливается.