В Киеве начали подключать к теплу больницы

Сегодня в Киеве началась подача теплоносителя в жилой фонд города. Подключение домов к централизованному отоплению будет проходить в соответствии с утвержденным графиком.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

В соответствии с распоряжением КГГА, подключение систем теплоснабжения в Киеве началось 5 октября и будет проходить в три этапа. Сейчас продолжается выполнение первых двух этапов: подключение детсадов, роддомов, больниц и заведений образования.

По информации Главного управления жилищного хозяйства КГГА, по состоянию на 8.00 10 октября подключено 87,6% дошкольных учебных заведений, 22,8% общеобразовательных учебных заведений и 47,3% заведений здравоохранения.

Третий этап начался своевременно, он предусматривает подключение жилых домов.

Во время рабочего совещания с руководителями главных управлений и коммунальных предприятий первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК напомнил, что перед коммунальщиками стоит задание обеспечить стабильный и безаварийный процесс подключения домов к отоплению.