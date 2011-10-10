Кировоградщина: отец задушил 6-месячного малыша

В Новоархангельском районе Кировоградской области сотрудники милиции по подозрению в убийстве шестимесячного малыша задержали 30-летнего местного жителя.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью УМВД в Кировоградской области.

9 октября в райотдел милиции обратилась 25-летняя женщина, сообщив об исчезновении своего шестимесячного сына. Два дня назад она вместе с сожителем распивала спиртные напитки дома у знакомой. В дальнейшем мужчина забрал двух их малолетних детей и ушел домой, а женщина осталась у подруги. На следующий день обнаружилось исчезновение младшего сына.

В ходе оперативно-розыскных действий правоохранители установили, что отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взялся кормить малыша из бутылки. Сын отказывался есть и громко плакал. Мужчина вспылил и силой засунул соску в рот малышу. Спустя несколько минут ребенок уже не подавал признаков жизни. Поняв, что натворил, отец решил скрыть следы преступления и, завернув малыша в футболку, закопал его на огороде.

Результаты вскрытия тела мальчика засвидетельствовали, что смерть наступила в результате механической асфиксии – перекрытия дыхательных путей сторонним предметом.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка), санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.