Волынь направит 67,3 млн. грн. на развитие медицины

В Волынской области в следующем году планируется 67,3 млн. грн. целевых субвенций из государственного бюджета направить на развитие медицины.

Об этом шла речь во время выездного заседания коллегии управления здравоохранения облгосадминистрации, сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской ОГА.

Эти средства будут направлены, в частности, на приобретение медицинского автотранспорта и оборудование для учреждений здравоохранения – 10,0 млн. грн.., медикаментов для обеспечения скорой медицинской помощи - 7,3 млн. грн., медикаментов и изделий медицинского назначения для реализации мер государственных целевых программ и комплексных мер программного характера – 45,7 млн. грн., медицинского оборудования (мамографического, рентгенологического и аппаратов ультразвуковой диагностики) отечественного производства – 4,3 млн. грн.

Также, с учетом результатов существующей материально-технической базы, кадрового потенциала и обновленной системы медицинской неотложки запланировано открытие 7 госпитальных округов. Они будут охватывать медицинской помощью от 207 тысяч населения в госпитальном округе Луцка, до 57 тысяч населения в Любомльском округе.

Как отмечено в сообщении, в течение 9 месяцев этого года в области создано 11 центров первичной медико-санитарной помощи как структурных подразделений ЦРБ. Проведена реорганизация двух участковых больниц в амбулатории общей практики - семейной медицины. Объединен 21 фельдшерско-акушерский пункт. В соответствии с намерениями по образованию межрайонных специализированных отделений осуществляется укрупнение акушерских стационарных пунктов.