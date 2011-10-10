3-летняя девочка отравилась, наевшись аспирина
13:30, 10 октября 2011Новости регионов
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В Виннице
В Виннице 3-летняя девочка госпитализирована в результате отравления таблетками.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе УМЧС в Винницкой области, установлено, что оставшись без присмотра родителей, ребенок нашел домашнюю аптечку и съел таблетки аспирина и диазолина.
В результате девочка была госпитализирована в реанимационное отделение Винницкой детской областной больницы с диагнозом «медикаментозное отравление». Состояние ребенка удовлетворительное.
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