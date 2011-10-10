В Днепропетровске за взятки осужден судмедэксперт
13:28, 10 октября 2011Новости регионов
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Октябрьский районный суд Днепропетровска к трем годам лишения свободы осудил заведующего отделением бюро судебно-медицинских экспертиз, который разработал и внедрил схему вымогательства и получения взяток за выдачу судебно-медицинских заключений.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе Управления СБУ в Днепропетровской области.
24 июня 2010 года сотрудники СБУ задержали его во время получения 1 тыс. долларов от частного лица за выдачу ему заключения о средней степени тяжести телесных повреждениях.
В 2001 году по материалам СБУ это должностное лицо уже привлекалось к ответственности за аналогичное преступление.
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