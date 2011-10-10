В Днепропетровске за взятки осужден судмедэксперт

Октябрьский районный суд Днепропетровска к трем годам лишения свободы осудил заведующего отделением бюро судебно-медицинских экспертиз, который разработал и внедрил схему вымогательства и получения взяток за выдачу судебно-медицинских заключений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе Управления СБУ в Днепропетровской области.

24 июня 2010 года сотрудники СБУ задержали его во время получения 1 тыс. долларов от частного лица за выдачу ему заключения о средней степени тяжести телесных повреждениях.

В 2001 году по материалам СБУ это должностное лицо уже привлекалось к ответственности за аналогичное преступление.