Днепропетровские вегетарианцы - против "Праздника свиньи"

Как вегетарианцы насолили «Празднику Миргородской свиньи-2011»

Конкурс жиловщиков Миргородского района, планировавшийся в рамках первого украинского фестиваля свинины «Праздник Миргородской свиньи-2011» отменен из-за протестов днепропетровских вегетарианцев, которые обещают приехать для проведения акций протеста в Миргород.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фестиваля.

В ответ на это представитель оргкомитета фестиваля Евгения ГУЛАЯ заявила, что с подачи «днепропетровских вегетарианцев» некоторые СМИ распространили информацию, не соответствующую действительности: «На фестивале не будет «свиной корриды», о чем со ссылкой на днепропетровских радикальных вегетарианцев сообщили некоторые СМИ, – все это надумано теми, кто, исходя из своих интересов, пытается дискредитировать традиционное потребление украинцами свинины и фестиваль свинины в частности».

Как от метила Е.ГУЛАЯ, «планировалось, что утром в первый день фестиваля миргородские жиловщики продемонстрируют технику разделывания свиной полутуши. Проходить это должно было в специально оборудованном помещении на территории Миргородского рынка. Те, кто интересуются народными ремеслами, смогли бы посмотреть на традиционную технику разделывания – об угрозе психическому здоровью не могло быть и речи».

По ее словам, это мероприятие отменили. Учитывая, что в субботу на миргородском рынке аншлаг, - жители мегаполисов приезжают купить миргородского сала и мяса, митинг вегетарианцев может сорвать работу рынка. Пострадают миргородские селяне, которые реализовывают свою продукцию. «Вегетарианцы могут нанести удар по экономике Миргородщины – поэтому мы вынуждены отменить конкурс жиловщиков, чтобы работе рынка никто не мешал», - сообщила представитель оргкомитета.

В то же время организаторы не исключают, что за протестами, которые анонсировали днепропетровские вегетарианцы, стоят импортеры свинины, не заинтересованные в возрождении отечественного свиноводства. Ведь одна из целей фестиваля – популяризация вкуса сала и мяса получаемого из миргородской рябой свиньи – традиционной породы, выращиваемой на зеленых кормах, которую вытесняют завозные породы, выращиваемые на биодобавках.

Фестиваль «Праздник Миргородской свиньи-2011» посвящен официальному признанию миргородской рябой свиньи отдельной породой, отметили в пресс-службе фестиваля.

Как сообщал УНИАН, днепропетровские активисты общественных организаций по защите прав животных намерены пикетировать фестиваль «Праздник свиньи» в Миргороде, намеченный на 15 октября. Как сообщила организатор предстоящей акции протеста Татьяна ГОНЧЕНКО, «мы считаем, что фестиваль, который через две недели пройдет под Полтавой, – антигуманный и жестокий. На «Празднике свиньи» мясники будут соревноваться в разделке туш, а зрители – в поедании блюд из свинины. Конкурс по разделке свиных туш может негативно повлиять на психику детей, которые станут свидетелями этого события», - считает Т.ГОНЧЕНКО.