На Донеччине женщина убила пьяного мужа за рукоприкладство

В Донецкой области Константиновский районный суд на 7,5 лет отправил в места лишения свободы 56-летнюю местную жительницу, которая во время семейного скандала убила своего гражданского мужа, часто поднимавшего на нее руку.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области со ссылкой на первого заместителя начальника Константиновского горотдела милиции Владимира ГОНЧАРОВА.

По его словам, фигурантка позвонила в дежурную часть райотдела и взволнованным голосом сообщила, что рано утром пришла домой от своих знакомых и обнаружила в доме труп 67-летнего мужа. Следственно - оперативная группа горотдела милиции незамедлительно прибыла по указанному адресу и приступила к расследованию преступления.

В результате - женщина была доставлена в горотдел, где на допросе созналась в том, что это она ножом убила своего мужа, при этом указала, где находится орудие преступления.

«Причины совершения преступления были детально выяснены следователем. Оказывается, мужчина злоупотреблял спиртным, на почве чего возникали семейные скандалы, которые часто сопровождались рукоприкладством со стороны гражданского супруга. Очередной скандал произошел и в тот трагический вечер», - рассказал В. ГОНЧАРОВ.