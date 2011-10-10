В Житомире горсовет запретил продажу алкоголя ночью

Житомирский городской совет запретил продажу алкоголя ночью.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на сессии городского совета.

Эту инициативу, внесенную фракцией партии "Фронт Змін", поддержали 47 депутатов из 56, присутствовавших на заседании.

Таким образом, отныне в Житомире запрещена реализация алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива во всех торговых учреждениях независимо от формы собственности с 23:00 до 08:00.

Вместе с тем, запрет не касается заведений общественного питания.