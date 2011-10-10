На Ривненщине солдат выстрелил себе в глаз холостым патроном

В результате неосторожного обращения с холостым патроном получил травму правого глаза военнослужащий срочной службы солдат Александр Ч. одной из воинских частей 13-го армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины, которая находилась на Ривненском полигоне.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины, пострадавшего сразу доставили в Ривненский военный госпиталь. После предоставления первой медицинской помощи солдата Александра Ч. перевели в областную больнице, где ему срочно сделали операцию. Сохранить глазное яблоко, к сожалению, врачам не удалось.

Сейчас пострадавший находится на лечении, его жизни ничего не угрожает.

Военной службой правопорядка в Вооруженных Силах Украины и военной прокуратурой Ривненского гарнизона по данному факту проводится проверка.