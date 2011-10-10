Черниговщина: отец сбросил в колодец двух сыновей

В Черниговской области отец сбросил в колодец двух своих сыновей - двух и пяти лет, - которые мешали ему отдыхать.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел, трагедия произошла в городе Носовка.

Предварительно установлено, что 31-летний безработный местный житель днем 7 октября на территории собственного домохозяйства, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбросил в колодец двух своих сыновей, которые мешали ему отдыхать. Тела детей найдены.

Мужчина задержан.