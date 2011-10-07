Винниччина: мужчина погиб под колесами трактора

В с. Пустоха Казатинского района Винницкой области мужчина попал под колеса трактора, которым сам же и управлял.

Как сообщает пресс-служба УМЧС в Винницкой области, вчера в 21.00 на собственном приусадебном участке мужчина разбрасывал удобрения с помощью трактора. Во время поворота он выпал из кабины трактора и попал под колеса. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.