Житомирщина: трактор насмерть раздавил 19-летнего юношу

Вчера в 5.00 в Червоноармейском районе Житомирской области водитель трактора наехал на 19-летнего парня, находившегося в нетрезвом состоянии.

Юноша от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, сообщили УНИАН в пресс-службе УГАИ в Житомирской области.

По данному факту работниками милиции проводится проверка.