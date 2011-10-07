Житомирщина: трактор насмерть раздавил 19-летнего юношу
11:37, 07 октября 2011Новости регионов
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Проводится проверка
Вчера в 5.00 в Червоноармейском районе Житомирской области водитель трактора наехал на 19-летнего парня, находившегося в нетрезвом состоянии.
Юноша от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, сообщили УНИАН в пресс-службе УГАИ в Житомирской области.
По данному факту работниками милиции проводится проверка.
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