Житомирщина: трактор насмерть раздавил 19-летнего юношу

11:37, 07 октября 2011
Новости регионов
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Проводится проверка

Вчера в 5.00 в Червоноармейском районе Житомирской области водитель трактора наехал на 19-летнего парня, находившегося в нетрезвом состоянии.

Юноша от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, сообщили УНИАН в пресс-службе УГАИ в Житомирской области.

По данному факту работниками милиции проводится проверка.

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