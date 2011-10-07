Хмельниччина: вследствие пожара погибли трое детей
10:38, 07 октября 2011Новости регионов
0
Из-за шалостей с огнем на чердаке
Вчера в 11.15 в с. Хвощевка Славутского района Хмельницкой области из-за шалостей с огнем на чердаке возник пожар, вследствие которого погибли трое детей (2007 г.р.)
Как сообщает пресс-служба МЧС, в 11.58 местной пожарной командой пожар был ликвидирован.
На месте трагедии работала оперативная группа Управления МЧС в Хмельницкой области.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter