На Хмельниччине крестьянин совершил акт самосожжения
10:25, 07 октября 2011Новости регионов
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Спасти его жизнь не удалось
В селе Ленковцы Шепетовского района Хмельницкой области на территории бывшего животноводческого летнего комбината местный житель совершил акт самосожжения.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД в Хмельницкой области, крестьянин, по версии досудебного следствия, облил себя бензином и поджег. Спасти его жизнь не удалось.
Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Правоохранители выясняют причины самоубийства.
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