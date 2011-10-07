Прикарпатье: нашли двух пропавших после школы подростков
09:53, 07 октября 2011Новости регионов
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На Прикарпатье нашли двух подростков, которые 4 октября не вернулись домой из школы.
Об этом сообщили сегодня УНИАН в Управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.
Согласно предоставленной информации, двух подростков 13 лет и 16 лет нашли вчера в лесу вблизи поселка Делятин Надворнянского района Ивано-Франковской области.
Как сообщал УНИАН, в Ивано-Франковской области 4 октября ушли в школе и не вернулись домой двое подростков. К проведению поисковых работ были привлечены местные жители, правоохранители, сотрудники МЧС, гослесхоза.
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