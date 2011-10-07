Прикарпатье: нашли двух пропавших после школы подростков

На Прикарпатье нашли двух подростков, которые 4 октября не вернулись домой из школы.

Об этом сообщили сегодня УНИАН в Управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.

Согласно предоставленной информации, двух подростков 13 лет и 16 лет нашли вчера в лесу вблизи поселка Делятин Надворнянского района Ивано-Франковской области.

Как сообщал УНИАН, в Ивано-Франковской области 4 октября ушли в школе и не вернулись домой двое подростков. К проведению поисковых работ были привлечены местные жители, правоохранители, сотрудники МЧС, гослесхоза.