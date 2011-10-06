Жители Солотвино, что уходит под землю, отказываются переезжать

Большинство жителей закарпатского поселка Солотвино, которых государство намерено переселить, выступают против таких намерений, пишет журнал Weekly.ua.

Как отмечает издание, необходимость переселения МЧС Украины объясняет тем, что местные жители подвергаются опасности из-за обваливающихся соляных шахт. Для отселения людей из госбюджета выделены 98 млн. грн. Эти деньги идут на возведение целого квартала (восемь многоквартирных и 17 частных домов) в другом поселке - Теребля. Тендер на строительство выиграла строительная компания из г. Мукачево — ООО «Укрстройинвест».

Но жители Солотвина отказываются переезжать в новое жилье. Как сообщила Weekly.ua секретарь Солотвинского сельсовета Любовью ГУБАН, люди не хотят переселяться за полсотни километров и не понимают, почему все обещанное нельзя было построить на окраине Солотвина. Сейчас местная община ведет переговоры с министром по вопросам чрезвычайных ситуаций Виктором БАЛОГОЙ.

Солотвинцы не скрывают, что покидать насиженные места им не хочется по двум причинам. Во-первых, близость к границе с Румынией, позволяет им зарабатывать. А во-вторых, дополнительный заработок жителям гарантируют уникальные соленые озера Солотвина, по своим свойствам почти не отличающиеся от Мертвого моря. «Переселить некоторых из солотвинцев — все равно что жителя Гурзуфа, привыкшего жить за счет приема отдыхающих, заслать в далекий от моря Джанкой. Некоторые солотвинцы утверждают, что их дома уже обещаны «каким-то таможенникам», - сказали журналу местные жители.

Как сообщал УНИАН, в Закарпатской области 22 декабря 2010 года на территории шахтных выработок ГП „Солотвинский солерудник”, в результате активизации карстовых явлений произошел провал 3 000 куб. м грунта. Обрушение произошло вблизи здания центральной распределительной электроподстанции и компрессорной станции. МЧС заявило о существовании угрозы дальнейшего увеличения карстового провала и разрушения здания центральной распределительной электроподстанции.

В конце 2010 года Президент Виктор ЯНУКОВИЧ поручил правительству решить вопросы дальнейшей деятельности ГП "Солотвинский солерудник", предусмотрев сохранение Украинской и Закарпатской областной аллергологических больниц, в частности возможность использования горных выработок для лечения больных бронхиальной астмой.

В январе 2011 года в Солотвино возник новый провал в районе вентиляционного ствола шахты №8, который разрушил электроподстанцию и компрессорную. В район опасных геологических процессов попали жилые дома, системы жизнеобеспечения населения и объекты инфраструктуры.

30 марта 2011 г. Кабинет министров Украины по поручению Президента выделил Закарпатской областной государственной администрации 149,556 млн. грн. на проведение безотлагательных мер по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и недопущению возникновения техногенной катастрофы на территории поселка Солотвино Закарпатской области.

В частности, финансирование предусматривает вынесение за пределы опасной зоны карстовых провалы системы канализации, водо-, электроснабжения поселка Солотвино. Также будут отселены жильцы 72 жилых домов, построены школа и детсад и новый жилой массив.

weekly.ua